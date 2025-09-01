Оберігають своїх власників: 4 українські прізвища, які захищають від зла
- У статті розглядаються чотири українські прізвища, що вважаються оберегами.
Згадується, що ці прізвища походять від назв тварин і надавалися людям за певні якості, наприклад, мужність, швидкість, хитрість, мудрість.
Наші пращури вірили, що прізвище може оберігати людину. Однак таку силу мали лише особливі родові імена, а саме ті, що походили від назв тварин.
Нині в Україні такі прізвища можна досить часто почути. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".
Які українські прізвища захищають своїх власників від зла?
Жук
У давнину це родове ім'я нерідко належало мужнім і працьовитим людям, які були впевнені в собі. Наразі в Україні таке прізвище вважається доволі поширеним, адже відомо про 21 472 його носії. У реєстрах родове ім'я Жук згадується серед єврейства, репресованих, київського міщанства та старшини Гетьманщини.
Заєць
Наші предки давали прізвище Заєць лише тим, хто відзначився пильністю та надзвичайною швидкістю. У сучасному світі таке родове ім'я займає 182 місце серед найпоширеніших в Україні. Нині налічується 13 743 власники цього прізвища, які живуть на території нашої країни.
До речі, таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756, 1649 і 1638 роки. Саме тому це прізвище могло належати козакам кілька століть тому.
Лисиця
Таким прізвищем нагороджували лише тих, хто був хитрим і винахідливим, як лисиця. В Україні проживає лише 3041 людина з цим родовим іменем. Прізвище Лисиця згадується у реєстрах серед єврейства, репресованих, київського міщанства та старшини Гетьманщини.
Сова
Кілька століть тому власниками цього прізвища ставали лише наймудріші люди, до яких зазвичай приходили за різними порадами. Наразі родове ім'я Сова займає 838 місце серед найпопулярніших в Україні, адже налічується 4504 його представники. У реєстрах це прізвище також згадується серед репресованих, православного духовенства, київського міщанства й старшини Гетьманщини.
Які прізвища походять від назв тварин?
- У давнину було поширеним родове ім'я Кіт, яке раніше мали активні та спритні люди. Наразі відомо про 4332 носії цього прізвища, які живуть у Львові, Києві та Тернополі. Це родове ім'я посідає 877 місце серед найпопулярніших в Україні. Також таке прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.
- Родове ім'я Вовк налічує 23 412 тисяч носіїв, тому посідає 71 місце серед найпоширеніших в Україні. Переважна більшість власників цього прізвища мешкає на Київщині, Львівщині та Харківщині. Таке родове ім'я згадується серед представників старшини Гетьманщини й київського міщанства.
- Прізвище Синиця займає 748 місце серед найпоширеніших в Україні та налічує 4863 його носії. Цим родовим іменем можуть похизуватися мешканці Київщини, Харківщини та Дніпровщини.