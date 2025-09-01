Наші пращури вірили, що прізвище може оберігати людину. Однак таку силу мали лише особливі родові імена, а саме ті, що походили від назв тварин.

Нині в Україні такі прізвища можна досить часто почути. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".

Цікаво Ваші предки мали важку долю: 8 українських прізвищ, які символізують труднощі й страждання

Які українські прізвища захищають своїх власників від зла?

Жук

У давнину це родове ім'я нерідко належало мужнім і працьовитим людям, які були впевнені в собі. Наразі в Україні таке прізвище вважається доволі поширеним, адже відомо про 21 472 його носії. У реєстрах родове ім'я Жук згадується серед єврейства, репресованих, київського міщанства та старшини Гетьманщини.

Заєць

Наші предки давали прізвище Заєць лише тим, хто відзначився пильністю та надзвичайною швидкістю. У сучасному світі таке родове ім'я займає 182 місце серед найпоширеніших в Україні. Нині налічується 13 743 власники цього прізвища, які живуть на території нашої країни.

До речі, таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756, 1649 і 1638 роки. Саме тому це прізвище могло належати козакам кілька століть тому.

Лисиця

Таким прізвищем нагороджували лише тих, хто був хитрим і винахідливим, як лисиця. В Україні проживає лише 3041 людина з цим родовим іменем. Прізвище Лисиця згадується у реєстрах серед єврейства, репресованих, київського міщанства та старшини Гетьманщини.

Сова

Кілька століть тому власниками цього прізвища ставали лише наймудріші люди, до яких зазвичай приходили за різними порадами. Наразі родове ім'я Сова займає 838 місце серед найпопулярніших в Україні, адже налічується 4504 його представники. У реєстрах це прізвище також згадується серед репресованих, православного духовенства, київського міщанства й старшини Гетьманщини.

Сова / Фото Freepik

Які прізвища походять від назв тварин?