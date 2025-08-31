У сучасному світі ці прізвища вважаються рідкісними, тому їх нечасто можна почути в Україні. Про родові імена, які належали людям з важкою долею – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".
Які прізвища давали людям з важкою долею?
Деякі українські прізвища несуть у собі відбиток важкої долі їхніх носіїв. Ці родові імена належали зазвичай тим, хто стикався з багатьма труднощами на власному шляху або важко працював заради досягнення своєї мети. Серед прізвищ, які давали людям з важкою долею:
- Самотній – не залишилося носіїв в Україні. Однак відомо, що це прізвище належало людям, які жили на самоті або втратили близьких.
- Вдовий і Вдовійчук – вважаються доволі рідкісними прізвищами, адже налічується усього 5 їх представників. Власники цих родових імен зазвичай втрачали своїх коханих людей.
- Безрідний – наразі відомо про 168 українців, які можуть похизуватися таким родовим іменем. У давнину це прізвище належало людям, які у ранньому віці втратили рідних і близьких.
- Голодний – нині в Україні налічується 250 власників цього родового імені. Воно належало переважно людям, які не мали грошей навіть на їжу, через що погано харчувалися.
- Бідний – 722 людини можуть похизуватися цим родовим іменем. У давнину так часто називали тих, хто постійно мав фінансові труднощі.
- Нещасний – 11 українців мають таке прізвище. Наші предки давали це родове ім'я тим українцям, які пережили трагедію в родині та залишилися без близьких.
- Покинутий – не залишилося носіїв в Україні. Ймовірно, це прізвище давали людям, які були сиротами.
Прізвища, які належали людям з важкою долею / Фото Freepik
Які ще прізвища вказують на важку долю предків?
- Гаргула – 27 власників.
- Горбун – 174 носії.
- Гузій – 1833 представники.
- Гулак – 2195 українців.
- Закусило – 1115 носіїв.
- Кіхтяк – 57 власників.
- Лимарь – 797 представників.
- Магура – 259 українців.
- Лось – 4581 носїів.
- Нагорна – 8171 власник.
- Могила – 2273 представників.
- Онацький – 542 українці.
- Лихач – 844 носії.
- Пугач – 8695 власників.
- Пугаченко – 291 українець.
- Балейко – 96 представників.