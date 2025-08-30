Так, пращури відображали своє особливе ставлення до довкілля, яке було невіддільною частиною їхнього життя. Про прізвища, які вказують на зв'язок з природою – розповідає LifeStyle24 з посиланням на роботу мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".
Які українські прізвища свідчать про особливий зв'язок предків з природою?
Згідно з дослідженням мовознавця Юліана Редька, більшість прізвищ вказує на професію наших предків. Кілька століть тому чимало українців доглядали за лісом, через що отримували відповідні родові імена. У сучасному світі ці прізвища нагадують, що людина завжди відчувала себе частиною природи. І навіть у буденних речах знаходила спосіб увіковічити цей зв'язок. Серед українських прізвищ, які пов'язані з природою:
- Лісний – нині ним можуть похизуватися 875 українців.
- Гайовий – налічується 707 носіїв цього родового імені.
- Лісник – 340 українців мають це прізвище.
- Лісовий – 3416 представників такого родового імені мешкають в Україні.
- Лісничий – вважається не дуже поширеним прізвищем, адже налічується лише 578 його носіїв.
- Лісняк – ним можуть похизуватися 2779 людей.
- Лісовський – відомо про 2150 українців, які мають таке прізвище.
- Лісняченко – 372 власники цього прізвища проживають в Україні.
Прізвища, які вказують на зв'язок з природою / Фото Freepik
Які українські прізвища виникли від назв погодних явищ?
- Наші предки вірили, що природа здатна оберігати людину від злих духів, тож наділяли свої родові імена її силою. Такі прізвища часто відображали риси характеру, настрій чи навіть зовнішність власника.
- Кілька століть тому було поширеним утворювати прізвища, що натякали на різні типи темпераменту – сангвінічний, холеричний, меланхолійний або флегматичний. У багатьох таких родових іменах закладалися метафори, повязані з природними стихіями.
- Серед прізвищ, які виникли від назв погодних явищ: Дощенко, Росенко, Морозюк, Бурченко, Градовенко, Зірчук, Веселко, Годиняк, Холодян, Зімчук, Морозов, Вітренко, Градський, Годинюк, Бурій, Зіренко, Хмарук, Негодюк, Росюк, Холозян, Морозко, Грозюк, Холодняк, Росиченко, Вітрук і Холоденко.