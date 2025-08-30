Так, пращури відображали своє особливе ставлення до довкілля, яке було невіддільною частиною їхнього життя. Про прізвища, які вказують на зв'язок з природою – розповідає LifeStyle24 з посиланням на роботу мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Дивіться також 10 найкоротших українських прізвищ, які нечасто можна почути

Які українські прізвища свідчать про особливий зв'язок предків з природою?

Згідно з дослідженням мовознавця Юліана Редька, більшість прізвищ вказує на професію наших предків. Кілька століть тому чимало українців доглядали за лісом, через що отримували відповідні родові імена. У сучасному світі ці прізвища нагадують, що людина завжди відчувала себе частиною природи. І навіть у буденних речах знаходила спосіб увіковічити цей зв'язок. Серед українських прізвищ, які пов'язані з природою:

Лісний – нині ним можуть похизуватися 875 українців.

– нині ним можуть похизуватися 875 українців. Гайовий – налічується 707 носіїв цього родового імені.

– налічується 707 носіїв цього родового імені. Лісник – 340 українців мають це прізвище.

– 340 українців мають це прізвище. Лісовий – 3416 представників такого родового імені мешкають в Україні.

– 3416 представників такого родового імені мешкають в Україні. Лісничий – вважається не дуже поширеним прізвищем, адже налічується лише 578 його носіїв.

– вважається не дуже поширеним прізвищем, адже налічується лише 578 його носіїв. Лісняк – ним можуть похизуватися 2779 людей.

– ним можуть похизуватися 2779 людей. Лісовський – відомо про 2150 українців, які мають таке прізвище.

– відомо про 2150 українців, які мають таке прізвище. Лісняченко – 372 власники цього прізвища проживають в Україні.

Прізвища, які вказують на зв'язок з природою / Фото Freepik

Які українські прізвища виникли від назв погодних явищ?