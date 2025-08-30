Так, предки отражали свое особое отношение к окружающей среде, которое было неотъемлемой частью их жизни. О фамилиях, которые указывают на связь с природой – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на работу языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

Какие украинские фамилии свидетельствуют об особой связи предков с природой?

Согласно исследованию языковеда Юлиана Редько, большинство фамилий указывает на профессию наших предков. Несколько веков назад многие украинцы ухаживали за лесом, из-за чего получали соответствующие родовые имена. В современном мире эти фамилии напоминают, что человек всегда чувствовал себя частью природы. И даже в обыденных вещах находил способ увековечить эту связь. Среди украинских фамилий, которые связаны с природой:

Лесной – сейчас им могут похвастаться 875 украинцев.

– сейчас им могут похвастаться 875 украинцев. Гаевой – насчитывается 707 носителей этого родового имени.

– насчитывается 707 носителей этого родового имени. Лесник – 340 украинцев имеют эту фамилию.

– 340 украинцев имеют эту фамилию. Лесной – 3416 представителей такого родового имени проживают в Украине.

– 3416 представителей такого родового имени проживают в Украине. Лесничий – считается не очень распространенной фамилией, ведь насчитывается всего 578 его носителей.

– считается не очень распространенной фамилией, ведь насчитывается всего 578 его носителей. Лисняк – им могут похвастаться 2779 человек.

– им могут похвастаться 2779 человек. Лисовский – известно о 2150 украинцах, которые имеют такую фамилию.

– известно о 2150 украинцах, которые имеют такую фамилию. Лисняченко – 372 владельца этой фамилии проживают в Украине.

Фамилии, которые указывают на связь с природой / Фото Freepik

Какие украинские фамилии возникли от названий погодных явлений?