В древности предки часто образовывали короткие фамилии, чтобы потом было легче их произносить. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".

Смотрите также 4 украинские фамилии, которые принадлежали беднякам: проверьте свою в списке

Какие фамилии в Украине являются самыми короткими?

Некоторые украинские фамилии состоят из 2-х или 3-х букв. Такие родовые имена не считаются распространенными в Украине. Именно поэтому их нечасто можно услышать среди украинцев. К самым коротким украинским фамилиям относятся:

Ма – известно о 3-х носителях этой фамилии, которые в основном живут в Днепропетровской и Одесской области.

Яц – 11 владельцев такого родового имени живут преимущественно во Львовской области.

Кле – 1 носитель, который находится в Крыму.

Уль – 8 украинцев, которые живут во Львовской и Киевской областях, могут похвастаться этой фамилией.

Лут – насчитывается 761 украинец с таким родовым именем на Востоке Украины.

Рух – 27 носителей этой фамилии живут в Одесской и Хмельницкой областях.

Кат – остался 1 носитель такого родового имени в Одесской области.

Еж – известно о 12 людях с такой фамилией, которые живут во Львовской области.

Се – 2 человека имеют это родовое имя и живут в Запорожской области.

Ех – 11 носителей фамилии преимущественно живут в Киевской и Житомирской областях.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Фамилии, которые состоят из минимального количества букв

Короткие фамилии также могли свидетельствовать о социальном статусе предков. В частности, родовое имя Коц, вероятно, принадлежало сапожникам, а Дяк – представителям духовенства.

К тому же некоторые фамилии в древности образовывали от глаголов повелительного наклонения: Най, Нех, Нехай. К этой категории также можно отнести тюркскую по происхождению фамилию Гюль, что означает "цвести" или "роза".