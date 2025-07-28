Слезы гарантированы: 2 знака зодиака, которые в августе будут много плакать

Последний месяц лета не для всех будет позитивным. Среди знаков зодиака астрологи уже назвали тех, кого ждут неприятные дни. Это будет время, когда эмоции возьмут верх.

Однако не стоит опускать руки, это лишь период в вашей жизни, который надо перетерпеть, пишет LifeStyle24.

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Кто в августе будет много плакать?

Рак

Эмоциональные трудности у Раков могут возникнуть на фоне конфликтов с родными людьми или проблем в отношениях с любимыми. В это время важно прислушиваться к себе, не поддаваться негативным эмоциям и сохранять спокойствие. Помните, что на эмоциях очень легко решить конфликт, но потом трудно из него выйти.

Гороскоп для Раков

Весы

Для Весов август 2025 может быть определяющим в карьере. Вероятны конфликты на работе, ощущение собственной нереализованности, непонимание, куда двигаться дальше. В таких ситуациях важно сохранять баланс, не принимать поспешных решений. Это будет период, когда каждое действие необходимо тщательно обдумывать, а в сложных ситуациях обязательно уметь находить компромисс.

Гороскоп для Весов