Близнецы и Козерог, если душа до сих пор помнит, то, возможно, это еще не конец, а лишь пауза перед настоящим началом, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Август вызовет у Близнецов желание восстановить то, что когда-то давало тепло. Если в предыдущих отношениях осталось что-то недосказанное, то этот знак может решить не ждать, а сделает первый шаг. Особенно это касается тех, кто разошелся не из-за измены, а из-за усталости или расстояния. Бывший партнер также может дать о себе знать – и на этот раз все может сложиться иначе.

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Козерог

В августе Козероги будут эмоционально открытыми к прошлому. Они могут получить сообщение или случайно встретить бывшего или бывшую – и сердце почувствует то самое тепло. Порой этот знак склонен к тому, чтобы идеализировать прошлое, но в этот раз интуиция будет особенно острой. Если душа все еще помнит, то шанс на возвращение очень высок. Для некоторых из Козерогов это может быть даже вторая попытка с тем, кого они считали "тем самым".

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А еще будут и те, кто в конце июля встретят свою любовь. Вероятно, их судьбы переплетутся на всю жизнь.