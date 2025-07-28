Однако не стоит опускать руки, это лишь период в вашей жизни, который надо перетерпеть, пишет LifeStyle24.

Тоже интересно 2 знака зодиака, которые уже в августе вернутся к прежним – ответ удивит

Кто в августе будет много плакать?

Рак

Эмоциональные трудности у Раков могут возникнуть на фоне конфликтов с родными людьми или проблем в отношениях с любимыми. В это время важно прислушиваться к себе, не поддаваться негативным эмоциям и сохранять спокойствие. Помните, что на эмоциях очень легко решить конфликт, но потом трудно из него выйти.

Гороскоп для Раков

Весы

Для Весов август 2025 может быть определяющим в карьере. Вероятны конфликты на работе, ощущение собственной нереализованности, непонимание, куда двигаться дальше. В таких ситуациях важно сохранять баланс, не принимать поспешных решений. Это будет период, когда каждое действие необходимо тщательно обдумывать, а в сложных ситуациях обязательно уметь находить компромисс.

Гороскоп для Весов