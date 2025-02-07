Предпочитают стресс – о каких знаках зодиака идет речь

Стресс – это эмоция, которую каждый человек переживает за свою жизнь. Однако некоторые умеют держать себя в руках, а для кого-то это настоящий вызов.

Рак, Дева и Козерог, чувствительность, перфекционизм и эмоциональность могут приводить к нервному напряжению и тревожности, пишет LifeStyle24.

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Рак

Этот знак зодиака волнуется за все, что происходит вокруг. Раки могут переживать даже из-за чужих проблем, легко поддаются эмоциональному выгоранию и часто переживают за родных больше, чем за себя. Астрологи рекомендуют заботиться о себе так же как и о других, и тогда жизнь непременно запестреет новыми красками.

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Дева

Астрологи обращают внимание на то, что Девы слишком требовательны к себе. Они любят контроль, порядок и четкость, а когда какое-то из условий не работает – то начинается паника. Звезды рекомендуют научиться отпускать ситуацию, ведь не все можно контролировать.

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Козерог

Козероги очень часто берут на себя слишком много и ограничивают отдых. Они часто работают до истощения, а если что-то не удается, то обвиняют только себя. Такое поведение может быть причиной стресса, бессонницы и нервного истощения.

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