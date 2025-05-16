В центре тревоги: 3 знака зодиака, которые постоянно за все переживают

Отдельные знаки зодиака постоянно все анализируют, волнуются и представляют худшие сценарии. Чаще всего это происходит из-за того, что они слишком беспокоятся о других, и хотят, чтобы все было правильно.

Рак, Дева и Козерог, не все в жизни надо контролировать. Стоит добавить немного больше легкости и доверия к миру, пишет Lifestyle24.

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Рак

Всем известно, что этот знак слишком эмоциональный, чувствительный и уязвимый. Он переживает не только за себя, но и за всех близких людей. Очень часто Раки держат внутри все свои эмоции, что только ухудшает состояние их тревожности.

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Дева

Девы находятся в постоянном поиске, где что-то не так, и пытаются это исправить. Астрологи говорят, что чрезмерная самокритика, желание к контролю и мелочам заставляют их к постоянному волнению. Этот знак зодиака сначала представляет худшие сценарии всех будущих событий до тех пор, пока не наступит финал истории.

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Козерог

Очень часто воображение Козерогов может сыграть с ними злую шутку. Они могут придумать себе проблему на ровном месте и волноваться из-за этого неделями. Этому знаку зодиака свойственно глубокое сопереживание, поэтому даже будничные новости могут вызвать стресс.

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Нарциссичность – далеко не самая лучшая человеческая черта характера. Однако трем знакам зодиака это присуще.