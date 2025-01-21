Их недолюбливают – 2 знака зодиака, которые постоянно всем недовольны

Известно, что определенные знаки зодиака склонны к большей критике и вечному недовольству. Они часто замечают недостатки, поэтому им трудно принимать мир таким, какой он есть.

Дева и Козерог, ваше недовольство связано не со злостью, а с желанием контролировать ситуацию и сделать мир "лучше", пишет LifeStyle24.

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Дева

Представители этого знака зодиака всегда стремятся к идеалу, поэтому не обращать внимания на недостатки – просто невозможно. Они часто находятся в поиске того, что можно улучшить, а если обстоятельства развиваются не так, как было запланировано, то окружению следует приготовиться к порции недовольства от Дев.

Этот знак зодиака может давать замечания по поводу мелочей, прибегает к критике и думает, что только он знает как будет лучше. Астрологи рекомендуют добавить в жизнь больше спонтанности и тогда мир запестреет новыми красками.

Гороскоп для Дев

Козерог

Козероги – это те, кто планируют худший сценарий жизни, чтобы потом не оказаться под чувством разочарования. Они очень требовательны как к себе, так и к другим. Их раздражают люди, которые равнодушно относятся к задачам, отсутствие плана на будущее и безответственные лица. Этому знаку зодиака следует научиться больше ценить текущий момент, и тогда будет возможность понять, что мир не так плох, как себе представляли.

Гороскоп для Козерогов