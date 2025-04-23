Астрологи отметили, кому стоит избегать токсичных людей

Токсичные люди часто истощают, манипулируют и создают эмоциональный хаос. Некоторые знаки зодиака, которые особенно чувствительны к чужим эмоциям, могут легко поддаться влиянию и стать жертвами манипуляций.

Рак, Весы и Рыбы, в мае надо очистить свое пространство от токсичных людей, поставить личные границы и выбрать себя, пишет LifeStyle24.

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Рак

Этот знак зодиака очень сильно привязывается к людям. Даже когда их игнорируют или оскорбляют – они могут оставаться рядом, потому что боятся потерять человека. Однако токсичное окружение Раков – это своеобразный яд для души. Им стоит научиться отпускать и не тянуть "мертвые" отношения.

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Весы

Поскольку Весы не сторонники конфликтов, то они часто идут на компромиссы, даже когда цена – их эмоциональное состояние. Они могут не замечать токсичности, однако астрологи настаивают, что пришло время сказать "нет" тому, что постоянно "высасывает" энергию.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбы очень добрые, мягкие и сострадательные. Они могут оправдывать токсичное поведение других людей, потому что ищут "лучшее" в каждом. В результате такие отношения могут тянуться годами, из-за чего происходят внутренние разрушения. Надо научиться ставить границы и не жертвовать собой.

Гороскоп для Рыб

Некоторые из знаков зодиака предпочитают одиночество, а не компании. Кто-то говорит, что они просто не любят людей.