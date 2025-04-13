Гороскоп эмоций: 3 знака зодиака, которым этой весной стоит не молчать

Некоторые знаки зодиака сейчас проживают непростые эмоциональные периоды: тревога, усталость, сомнения или боль, которая скрывается за улыбкой. Однако разговор с близким человеком может стать тем ключом, который откроет дверь к состоянию облегчения.

Рак, Дева и Козерог, пришло время дать себе разрешение на слабость. Не потому, что вы слабые, а потому, что в этом поступке тоже заключается сила, пишет LifeStyle24.

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Рак

Раки очень глубоко и болезненно переживают все события в жизни. Но часто это замалчивают, потому что не хотят обременять других. Однако на этот раз молчание играет против них самих. Стоит поделиться своими переживаниями, даже если это слезы, разочарование или страх. Откровенность только укрепит отношения.

Гороскоп для Раков

Дева

На этот раз логика Дев не спасает, а от этого эмоции накапливаются. Стресс, ожидания, разочарование – все это просится наружу. Стоит откровенно поговорить с теми, кому доверяете. Вас не осудят, а наоборот – услышат, поддержат и обнимут.

Гороскоп для Дев

Козерог

В глазах других людей Козероги всегда выглядят сильными, сдержанными и уверенными. Однако внутри них может быть настоящая буря, о которой никто даже не догадывается. Сейчас тот самый момент, когда стоит позволить себе быть уязвимыми. Разговор с другом, партнером или родителями может стать неожиданно теплым.

Гороскоп для Козерогов

Весна – это еще и время перемен. Кто-то нуждается в этом слишком сильно, поэтому надо браться за дело.