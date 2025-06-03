Это важно: 2 знака зодиака, которым этим летом стоит прислушаться к сердцу

Летом кто-то будет выбирать между умом и чувствами, а кто-то будет стоять на распутье в отношениях или собственном призвании.

Рак и Рыбы, не ищите ответов снаружи – они уже есть внутри. И лучшее, что можно сделать – это дать сердцу право голоса, пишет LifeStyle24.

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Рак

Этим летом Раки могут оказаться в ситуации, где мнения других будут противоречить тому, что они чувствуют. Однако подсказки сердца станут главным компасом. Это может касаться и любви, и жизненного выбора, и другой сферы. Эмоциональная глубина этого знака зодиака видит то, что разум еще анализирует.

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Рыбы

Внутри Рыб давно созрел ответ – и уже летом он прорастет. Возможно, это будет импульсивное решение: вернуться к старой мечте, признаться в чувствах или просто выбрать себя. И именно это станет крутым поворотом судьбы. Чем меньше будете бояться признаться себе в настоящем – тем ближе будет свобода.

Гороскоп для Рыб

Кроме того, июнь обещает быть еще и успешным месяцем. Но далеко не все знаки зодиака попали в этот список счастливчиков.