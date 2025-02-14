Эти 3 знака зодиака ненавидят сюрпризы

Не все люди любят сюрпризы. Для кого-то они становятся дополнительной причиной для стресса.

Телец, Дева и Козерог, вы очень редко соглашаетесь на подобные неожиданности, пишет LifeStyle24.

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Телец

Тельцы любят стабильность и комфорт, поэтому привязаны к привычным вещам. Эти люди особенно ценят рутину, поэтому сюрпризы могут вызвать у них стресс и чувство опасности.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Девы привыкли постоянно анализировать все, что происходит вокруг. Сюрпризы для них – нежелательный хаос, который создает беспорядок в жизни. Этот знак зодиака может сильно нервничать, если что-то идет не по плану.

Гороскоп для Дев

Козерог

Это люди, которые обожают все планировать и держать ситуацию под контролем. Что-то неожиданное и непредсказуемое всегда заставляет Козерогов выйти из зоны собственного комфорта. Для них важно иметь четкий план действий и поддерживать порядок во всем.

Гороскоп для Козерогов