Лето – пора романтики, приключений и перемен, однако для некоторых знаков зодиака конец этого романтического периода может стать экзаменом на выносливость и внутреннюю силу.

Астрологи прогнозируют, что для нескольких знаков зодиака этот август закончится вызовами, которые изменят навсегда. Подробнее читайте в гороскопе на LifeStyle 24.

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У кого в конце лета будут проблемы?

Скорпион

Последний месяц лета принесет Скорпионам эмоциональные качели в отношения. Ваше прошлое напомнит о себе в самый неожиданный момент. Но не стоит нервничать. Август будет способствовать тому, чтобы вы наконец расставили все точки над "і".

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Водолей

Конец этого лета заставит Водолеев пересмотреть свое отношение к работе. Будут возможны конфликты с руководством, выгорания. Но все это для того, чтобы вы наконец поняли – действительно ли сейчас на том месте, где должны быть. В это время важно не опускать руки и не потерять веру в себя.

Гороскоп для Водолеев

Рак

Отношения, которые вы тянули на себе, могут дать трещину в августе. Это испытание будет очень эмоциональным, тяжелым, но важным периодом в вашей жизни. Вы переосмыслите, кого впускаете в свое сердце.

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