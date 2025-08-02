Астрологи прогнозують, що для кількох знаків зодіаку цей серпень закінчиться викликами, які змінять назавжди. Детальніше читайте в гороскопі на LifeStyle 24.

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У кого вкінці літа будуть проблеми?

Скорпіон

Останній місяць літа принесе Скорпіонам емоційні гойдалки у стосунки. Ваше минуле нагадає про себе у найнесподіваніший момент. Та не варто нервувати. Серпень сприятиме тому, щоб ви нарешті розставили всі крапки над "і".

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Кінець цього літа змусить Водоліїв переглянути своє ставлення до роботи. Будуть можливі конфлікти з керівництвом, вигоряння. Але все це задля того, щоб ви нарешті зрозуміли – чи справді зараз на тому місці, де маєте бути. У цей час важливо не опускати руки та не втратити віру в себе.

Гороскоп для Водоліїв

Рак

Стосунки, які ви тягнули на собі, можуть дати тріщину в серпні. Це випробування буде дуже емоційним, важким, але важливим періодом у вашому житті. Ви переосмислите, кого впускаєте у своє серце.

Гороскоп для Раків