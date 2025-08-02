Астрологи предупреждают, что конец лета будет сложным для Овнов, Раков, Весов и Козерогов, пишет LifeStyle 24.

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У кого в августе будут проблемы?

Овен

Овны очень вспыльчивые и всегда быстро принимают решения. Часто из-за спешки эти решения негативно влияют на вашу жизнь. Перед тем, как сделать определенный выбор, в августе вам стоит хорошо все обдумать, чтобы не оказаться в беде.

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Рак

Рожденным под этим знаком зодиака людям судьба подготовила неприятный сюрприз в августе. Однако не паникуйте и не делайте поспешных выводов. Если возникнут проблемы, дайте себе время хорошо все обдумать.

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Весы

Это лето завершится для вас интересным предложением. Однако не спешите соглашаться. Сначала вам стоит оценить все риски, а уже тогда принимать решение.

Гороскоп для Весов

Козерог

Вы всегда стремитесь достичь успеха, постоянно работаете для достижения своей цели. Однако этим летом вам стоит сосредоточиться на обоснованных шагах и избегать безрассудства.

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