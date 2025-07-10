2 знака зодиака, для которых август станет решающим в отношениях

Третий летний месяц принесет эмоциональное обострение в сфере любви и партнерства. Для некоторых знаков зодиака это будет время для решений: остаться или уйти, строить дальше или поставить точку.

Рак и Дева, август заставит переосмыслить эмоциональные связи и принять важные решения. Главное – слушать себя, не бояться перемен и помнить: настоящие отношения выдерживают честность, а не замалчивание, пишет LifeStyle24.

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Рак

Для Раков август может стать моментом истины: появится потребность в честности – перед партнером и перед собой. Если долгое время терпели или молчали, то в этот месяц придет момент, когда больше молчать нельзя. Но это будет и месяц больших шансов для тех, кто готов открыто говорить о чувствах.

Гороскоп для Раков

Дева

Девы постоянно ищут гармонии, но в августе придется взглянуть правде в глаза. Если отношения трещат по швам, избежать серьезной работы не удастся. Возможна либо глубокая перезагрузка союза, либо – разрыв. Но каким бы ни был результат, он пойдет Девам на пользу.

Гороскоп для Дев

Еще один знак зодиака, которого нет в этом списке, также будет переживать болезненное расставание с любимым человеком.