Вызова не избежать: 3 знака зодиака, которые в этом месяце будут испытывать апатию

Не все знаки зодиака вошли в первый летний месяц с энтузиазмом. Некоторые переживают усталость, равнодушие и потерю вкуса к делам, которые раньше вдохновляли.

Рак, Дева и Водолей, апатия – это не слабость, а сигнал, чтобы замедлиться, переписать правила и просто изменить привычную рутину на один-два дня, пишет LifeStyle24.

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Рак

Эмоциональный фон у Раков в этом месяце очень нестабилен. Ощущение пустоты – это апатия, которая замаскирована под усталость. Астрологи рекомендуют слушать себя, а не ожидать чего-то от других.

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Дева

Обычно Девы продуктивные, собраны и ориентированы на результат. Но именно это сыграло с ними злую шутку: организм устал, а душа не успевает за бешеным графиком. Все, что можно посоветовать этому знаку зодиака, так это то, что надо дать себе время быть неидеальным.

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Водолей

Именно сейчас Водолеи чувствуют отсутствие стимула что-то начинать. Их истощают социальные связи, раздражают мелочи. В такой ситуации это нормально, ведь организм нуждается в перезагрузке. Смена привычного пространства даже на несколько часов сможет помочь выровнять эмоциональное состояние.

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Очень часто магнитные бури негативно влияют на жизнь людей. В таких случаях надо отдавать большее предпочтение отдыху.