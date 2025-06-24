Кому из знаков зодиака конец июня принесет плохие новости

Конец первого летнего месяца может быть эмоционально непростым для определенных знаков зодиака. Некоторые задержки, конфликты или неожиданные новости могут выбить из равновесия.

Близнецы, Стрелец и Водолей, конец июня – это время, когда важно сохранять спокойствие, избегать импульсивных решений и не паниковать. Даже неприятная новость – это толчок к изменениям или перезагрузке, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Конец июня может принести Близнецам эмоциональный спад или разочарование в отношениях. Есть вероятность неприятного разговора или раскрытия информации, которая заставит иначе посмотреть на кого-то близкого. Чувствительность к критике повысится, поэтому важно не принимать все близко к сердцу.

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Стрелец

Для оптимистичных Стрельцов последние дни июня могут стать испытанием на стойкость. Астрологи прогнозируют неприятное известие, которое будет связано с работой или путешествиями. Стоит не спешить с решениями и не полагаться на обещания других.

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Водолей

Этому знаку зодиака стоит быть осторожным в финансовых и юридических вопросах. Конец июня может принести новости о потерях, долгах или задержках, которые требуют быстрой реакции. Также есть риск конфликта с коллегами или руководством из-за недоразумения.

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Есть и такие знаки зодиака, которые не представляют своей жизни без сладостей. Это является частью их самих.