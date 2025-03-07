У кого из знаков зодиака в ближайшее время высока вероятность конфликтов

Несмотря на то, что в ближайшее время общая энергетика будет способствовать спокойствию и гармонии, некоторым придется столкнуться с неприятными ситуациями. Конфликты могут возникнуть на ровном месте, что будет иметь негативное влияние на настроение и последующие события.

Овен и Телец, осмотрительность и сдержанность могут помочь сохранить хорошее настроение, пишет LifeStyle24.

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Овен

Весна для Овнов началась с прилива энергии и стремления к самовыражению. Но в ближайшее время в жизнь могут ворваться конфликтные ситуации, которые потребуют от вас доказать свою правоту. Астрологи рекомендуют придерживаться рациональности и сдержанности и ни в коем случае не идти на провокации. Чтобы помочь эмоциональному состоянию, займитесь любимыми успокаивающими занятиями.

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Телец

Весенние дни обещают быть уверенными и стабильными. Однако в один период начнется череда из определенных неожиданных событий, которые могут разрушить определенные планы и спокойствие. Чтобы избежать стрессовых и конфликтных ситуаций, надо сохранять спокойствие и гибкость. Если будете нуждаться в совете, как поступить в той или иной ситуации, то обратитесь за ним к человеку, которому больше всего доверяете.

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