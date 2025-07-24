2 знака зодиака, которым во время магнитной бури стоит быть осторожными со своими желаниями

У некоторых знаков обострятся внутренние процессы, что станут причиной необдуманных желаний. Астрологи предупредили, что стоит быть более осмотрительными, чтобы уберечь себя от провала.

Овен и Весы, сохраняйте спокойствие, не спешите, сосредотачивайтесь на долгосрочных целях – все это поможет избежать негативных последствий и направить энергию в конструктивное направление, пишет LifeStyle24.

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Овен

Магнитные бури могут усилить импульсивность Овнов, добавляя в их жизнь еще больше нетерпеливости и желания к риску. Это станет причиной того, что желания будут слишком спонтанными и не всегда взвешенными, что может обернуться в конфликты или ошибки. Астрологи рекомендуют в эти дни тормозить свои порывы и уделять больше внимания анализу собственных целей.

Гороскоп для Овнов

Весы

Во время магнитных бурь интуиция Весов будет работать на грани, и это может привести к возникновению иллюзий или чрезмерной эмоциональной нагрузки. Поэтому этот знак может невольно желать того, что кажется привлекательным в моменте, но в долгосрочной перспективе не будет полезным и может даже навредить. Но важно не спешить с решениями и контролировать свои желания, чтобы не потерять связь с реальностью.

Гороскоп для Весов

Но также будут и те, кому повезет встретить любовь во время магнитной бури.