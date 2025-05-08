У кого из знаков зодиака после магнитных бурь в мае начнется белая полоса в жизни

Магнитные бури – это не только время перепадов настроения и усталости, но и период, который "очищает" от лишнего и открывает новые возможности. Совсем скоро кого-то ждет "прорыв", который будет иметь влияние на жизнь.

Овен, Дева и Стрелец, именно после такого "шторма" появляется ясность, с которой начинаются изменения, пишет Lifestyle24.

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Овен

Овны будут чувствовать себя будто "сбросили" что-то лишнее. Друзья, новые идеи, спонтанное путешествие или неожиданное предложение в карьере – на все это можно рассчитывать после 23 мая. А к тому времени попробуйте не поддаваться чрезмерному влиянию магнитных бурь.

Гороскоп для Овнов

Дева

После нескольких сложных недель Девы могут получить долгожданное облегчение. Работа наконец начнет приносить результаты, а неожиданное поведение со стороны поможет решить финансовые или личные вопросы. Во второй половине месяца выпадет шанс на новый старт и важную победу.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Магнитные бури несколько могут выбить из колеи, но после 20 мая ситуация кардинально изменится. Энергия возрастет, а внутренний голос подскажет, куда двигаться дальше. Можно рассчитывать на приятные новости в личной жизни и новые возможности для реализации талантов.

Гороскоп для Стрельцов

Также важным моментом будет позаботиться о себе во время периода магнитных бурь. Это нельзя игнорировать.