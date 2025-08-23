До конца августа кто-то может оказаться в ситуации, которая потребует особой бдительности. Это не всегда о физической опасности – иногда речь идет о конфликтах, финансовых рисках или эмоциональных потрясениях.

Близнецы, Лев и Скорпион, опасность может проявляться по-разному, но ключ к ее преодолению – внимательность и спокойствие, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

Астрологи говорят, что Близнецам стоит быть более осторожными в общении. Есть риск, что одно неосторожное слово или шутка может вылиться в серьезную ссору. Лучше избегайте конфликтных ситуаций и людей, которые провоцируют на взрыв эмоций.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Для вас опасность может быть эмоциональной: возможны разочарования в близких людях или коллегах. Вероятно, это довольно сильно ударит по вашему доверию к этим людям, поэтому в таком случае лучше сохранять холодный рассудок и не делать поспешных выводов. Время расставит все на свои места.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Август может принести испытания в финансовой сфере. Есть опасность потратить деньги из-за поспешных решений или доверия к ненадежным людям. Рекомендуется по несколько раз проверять документы и сделки, чтобы не оказаться в ловушке.

Гороскоп для Скорпионов

Однако расстраиваться не стоит. Возможно, ваш знак зодиака есть в списке тех, кто вскоре получит приятный подарок.