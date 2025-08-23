Все, что нужно знать о сегодняшнем дне, читайте в гороскопе на LifeStyle 24.
Важно Кому до конца года удастся осуществить свою мечту – ответ в гороскопе
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 августа для Овнов
Овны могут попытаться восстановить давние дружеские связи. Кроме того, будет хорошая возможность отдохнуть и набраться сил.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 августа для Тельцов
Не по собственной воле Тельцы будут в центре внимания. Такое развитие событий поможет решить давние проблемы и получить ответы на некоторые вопросы.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 августа для Близнецов
Близнецы будут чувствовать себя душой компании, но при условии, что эта компания будет тихой и хорошо знакомой. Возможно, удастся поговорить на тему, которую другие долгое время избегали.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 августа для Раков
В выходной день уделите близким людям чуть больше времени, чем обычно. Это поможет уладить давний конфликт и восстановить равновесие.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 23 августа для Львов
Если не будете сидеть сложа руки, то сможете получить определенный финансовый доход. Сегодня судьба раскроет все свои карты.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 августа для Дев
Девы могут смело планировать визиты к косметологам, стоматологам или парикмахерам. Не стоит пренебрегать своим здоровьем и красотой.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 августа для Весов
С самого утра Весы могут почувствовать, что хотят провести день наедине. Астрологи говорят, что это нормальное желание, которое требует уважения от других людей.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 августа для Скорпионов
Скорпионам стоило бы лучше заботиться о своем тайм-менеджменте. В последнее время вы много куда не успеваете, поэтому лучше это исправить.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 августа для Стрельцов
Внимательно относитесь ко всему, что будет попадаться вам под руки. Также не позволяйте эмоциям брать над вами верх.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 августа для Козерогов
Вероятно, сегодня Козероги поймают удачу за хвост. Все, что будет происходить в вашей жизни – подарок судьбы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 августа для Водолеев
Астрологи говорят, что звезды сегодня не будут способствовать новым делам, которые были в планах Водолеев. Лучше избегайте бесполезных обещаний, а больше внимания уделите собственному самочувствию.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 августа для Рыб
Если почувствуете нехватку вдохновения, то окунитесь в творчество. Астрологи убеждены, что это лучшее занятие для Рыб.
А знали ли вы о парах знаков зодиака, у которых дружба часто состоит из скандалов и споров.