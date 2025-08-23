Все, что нужно знать о сегодняшнем дне, читайте в гороскопе на LifeStyle 24.

Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 августа для Овнов

Овны могут попытаться восстановить давние дружеские связи. Кроме того, будет хорошая возможность отдохнуть и набраться сил.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 августа для Тельцов

Не по собственной воле Тельцы будут в центре внимания. Такое развитие событий поможет решить давние проблемы и получить ответы на некоторые вопросы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 августа для Близнецов

Близнецы будут чувствовать себя душой компании, но при условии, что эта компания будет тихой и хорошо знакомой. Возможно, удастся поговорить на тему, которую другие долгое время избегали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 августа для Раков

В выходной день уделите близким людям чуть больше времени, чем обычно. Это поможет уладить давний конфликт и восстановить равновесие.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 23 августа для Львов

Если не будете сидеть сложа руки, то сможете получить определенный финансовый доход. Сегодня судьба раскроет все свои карты.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 августа для Дев

Девы могут смело планировать визиты к косметологам, стоматологам или парикмахерам. Не стоит пренебрегать своим здоровьем и красотой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 августа для Весов

С самого утра Весы могут почувствовать, что хотят провести день наедине. Астрологи говорят, что это нормальное желание, которое требует уважения от других людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 августа для Скорпионов

Скорпионам стоило бы лучше заботиться о своем тайм-менеджменте. В последнее время вы много куда не успеваете, поэтому лучше это исправить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 августа для Стрельцов

Внимательно относитесь ко всему, что будет попадаться вам под руки. Также не позволяйте эмоциям брать над вами верх.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 августа для Козерогов

Вероятно, сегодня Козероги поймают удачу за хвост. Все, что будет происходить в вашей жизни – подарок судьбы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 августа для Водолеев

Астрологи говорят, что звезды сегодня не будут способствовать новым делам, которые были в планах Водолеев. Лучше избегайте бесполезных обещаний, а больше внимания уделите собственному самочувствию.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 августа для Рыб

Если почувствуете нехватку вдохновения, то окунитесь в творчество. Астрологи убеждены, что это лучшее занятие для Рыб.

