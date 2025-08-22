Больше всего недоразумений в дружбе возникает между Овнами и Козерогами, Близнецами и Скорпионами, Раками и Водолеями. Но если эти пары научатся слышать друг друга, их дружба может стать не менее крепкой, чем в некоторых "идеальных" сочетаниях, пишет LifeStyle 24.

Овен и Козерог

Всем известно, что Овны довольно импульсивны и действуют по порыву, тогда как Козероги стремятся к дисциплине и стабильности. В дружеских отношениях это часто перерастает в ссоры: один хочет скорости и драйва, другой – четкого плана и осторожности.

Близнецы и Скорпион

Близнецы – легкие, коммуникабельные и поверхностные, тогда как Скорпионы – глубокие, ревнивые и склонны к драмам. Первые раздражают своей изменчивостью, а вторые кажутся слишком "тяжелыми" для простого общения.

Худшие друзья среди знаков зодиака / Фото Pexels

Рак и Водолей

Раки ищут уюта, тепла и стабильности в дружбе, а Водолеи – свободы, новых идей и постоянных изменений. Поэтому первые страдают от недостатка внимания, а вторые чувствуют себя "задушенными" заботой. Такой союз редко находит общий язык.

