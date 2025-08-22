Найбільше непорозумінь у дружбі виникає між Овнами й Козорогами, Близнюками й Скорпіонами, Раками та Водоліями. Але якщо ці пари навчаться чути одне одного, їхня дружба може стати не менш міцною, ніж у деяких "ідеальних" поєднаннях, пише LifeStyle 24.

Овен та Козоріг

Усім відомо, що Овни доволі імпульсивні й діють за поривом, тоді як Козороги прагнуть дисципліни та стабільності. У дружніх стосунках це часто переростає у сварки: один хоче швидкості й драйву, інший – чіткого плану та обережності.

Близнюки та Скорпіон

Близнюки – легкі, комунікабельні та поверхневі, тоді як Скорпіони – глибокі, ревниві та схильні до драм. Перші дратують своєю мінливістю, а другі здаються надто "важкими" для простого спілкування.

Найгірші друзі серед знаків зодіаку / Фото Pexels

Рак і Водолій

Раки шукають затишку, тепла та стабільності у дружбі, а Водолії – свободи, нових ідей і постійних змін. Через це перші страждають від браку уваги, а другі відчувають себе "задушеними" турботою. Такий союз рідко знаходить спільну мову.

