3 знака зодиака, которые во время магнитной бури узнают, что их постоянно обманывали

Магнитная буря будет энергетическим тестом на правду. В период нестабильности проявится скрытое, и некоторые знаки смогут увидеть то, что долго оставалось в тени.

Рак, Скорпион и Рыбы, у вас будет шанс наконец увидеть всю правду без прикрас. Это может быть болезненно, но еще хуже – продолжать жить в иллюзии, пишет LifeStyle24.

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Рак

Этот знак довольно доверчивый и верит в лучшее даже тогда, когда интуиция подсказывает, "что что-то не то". В эти дни именно внутренний голос возьмет верх и заставит Раков открыть глаза на правду. Это может быть обман в отношениях, финансах или дружбе. Ощущение будет неприятным, но "освежающим". Совет: не допускайте этой ошибки во второй раз. Сейчас есть шанс выйти из круга обмана.

Гороскоп для Раков

Скорпион

Представители хорошо чувствуют ложь, но иногда сами себя заставляют молчать. Во время магнитной бури произойдет энергетическая вспышка, которая сломает "защитную пленку", и все станет на свои места. Кто-то рядом окажется совсем не тем, за кого себя выдавал. Астрологи рекомендуют отказаться от мысли о мести, ведь победа заключается в выявлении правды.

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Рыбы

Рыбы часто игнорируют очевидное, потому что боятся почувствовать боль. Однако Вселенная говорит "достаточно". Наконец выяснится, что кто-то пользовался их добротой или скрывал что-то существенное. Правда может быть неприятной, но она очистит эмоциональное пространство. Главное – не держите обиду, а лучше оставьте прошлое там, где ему место.

Гороскоп для Рыб

Кому-то магнитные бури подарят шанс на любовь. Стоит прислушиваться к своему сердцу, ведь оно "найдет" своего человека.