Каким двум знакам зодиака пророчат крах в начале февраля

Начало февраля 2025 года не для всех начнется с позитивных новостей и приятных событий. Первая неделя последнего зимнего месяца для кого-то может оказаться очень непростой.

Близнецы и Рыбы, астрологи убеждены, что ситуация изменится к лучшему ближе к середине месяца, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Уже совсем скоро начало месяца для Близнецов начнется с разочарования в карьере. Неудачные сделки, разногласия с руководством или проблемы с реализацией важных проектов станут катализаторами для других неудач. В личной жизни также не все будет гладко. Напряжение в отношениях с близкими людьми достигнет своего пика, поэтому на горизонте астрологи прогнозируют грандиозный скандал. Все, что Близнецы могут сделать, так это не принимать импульсивных решений и не поддаваться эмоциям.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Сильная усталость или упадок энергии будут худшими помощниками в начале февраля. Эмоциональное выгорание и разочарование в отношениях с близким человеком приведут к ощущению краха. Также Рыбам стоит быть осмотрительными в финансовых делах, потому что существует риск неудачных инвестиций и потери немалой суммы денег. Звезды рекомендуют уделять достаточно времени отдыху и не спешить с выводами. Следующий день может открыть правду на причины таких жизненных событий.

Гороскоп для Рыб