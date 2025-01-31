Легко не будет: 2 знака зодиака, которые в феврале 2025 столкнутся с серьезными проблемами

Серьезные вызовы могут стать темой дня уже в феврале для избранных знаков зодиака. К сожалению, судьба решила испытать именно их.

Близнецы и Рыбы, будьте осторожны в этот период и доверяйте внутреннему голосу, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Представителям этого знака зодиака придется решать проблемы, которые будут связаны с рабочими вопросами. Кроме того, конфликты с коллегами выйдут на новый пик обострения, поэтому надо сдерживать свои эмоции, чтобы не остаться крайними. Чем больше терпения продемонстрируете, тем больше шансов выйти сухими из воды.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

У Рыб ситуация не лучше, ведь им тоже прогнозируют испытания в профессиональной сфере. Задержки с проектами, недоразумения с руководством и недовольство коллег играют ключевую роль по вашей репутации. Попробуйте спрогнозировать последовательность событий, чтобы опередить соперников. Если удастся это сделать, то сможете обойти, как минимум, одно испытание.

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