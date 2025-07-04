2 знака зодиака, которые уже в июле столкнутся с горькой правдой

Июль 2025 готовит неожиданные повороты для многих, но для некоторых знаков зодиака этот месяц станет особенно эмоциональным. Горькая правда причинит боль, однако поможет открыть глаза на важные вещи в жизни.

Весы и Козерог, приняв реальность, какой бы она ни была, у вас будет возможность двигаться дальше – сильнее, мудрее и готовыми к новым свершениям, пишет LifeStyle24.

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Весы

Весы на протяжении длительного времени пытаются сохранять баланс, закрывая глаза на очевидное. Однако в июле обстоятельства сложатся так, что им придется посмотреть правде в глаза. Это может быть связано с финансами, карьерой или романтическими отношениями. Осознание будет мучительным, но очень полезным.

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Козерог

Козероги часто стараются видеть только хорошее в людях. Однако в этом месяце их ждет прозрение – кто-то из близкого окружения проявит себя совсем не так, как они ожидали. Это может быть связано с разочарованием в друге, партнере или даже в собственных иллюзиях. Горькая правда заставит пересмотреть свои отношения и больше ценить искренность.

Гороскоп для Козерогов

Трем знакам зодиака крайне необходима работа в период магнитных бурь. Они используют это время в свою пользу.