Для кого конец июля приготовил испытания: астрологи дали ответ

Некоторые знаки совсем скоро почувствуют особое давление судьбы. Но какими бы ни были эти трудности, важно не сломаться, потому что испытания – это не наказание, а проверка силы и способности к изменениям.

Рак, Стрелец и Козерог, если прожить этот период осознанно – без бегства от себя и с желанием понять, чему учит жизнь, – август может стать настоящим прорывом, пишет LifeStyle24.

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Рак

Эмоциональная чувствительность под конец месяца может выйти из-под контроля. Старые обиды, ощущение непонимания и неподтвержденное ожидание от близких – все это может обостриться в течение 24-30 июля. Астрологи рекомендуют не пытаться все контролировать, а лучше сосредоточиться на восстановлении внутреннего равновесия.

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Стрелец

Конец июля может выбить Стрельцов из колеи из-за эмоционального конфликта или неожиданной потери ориентиров. Ощущение, что путь, которым шли долгое время, оказался ошибочным. Звезды подсказывают, что иногда пауза – это лучшее решение. Свою опору надо искать внутри, а не снаружи.

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Козерог

С 25 по 31 июля Козероги могут столкнуться с трудностями на работе или в долгосрочных планах. Проекты становятся на паузу, авторитет подвергается сомнению, а ответственность продолжает давить. Это вызовет чувство разочарования и даже профессиональной усталости. Подсказка: не все потерянное – провал. Это время стратегического пересмотра целей и восстановления фокуса.

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