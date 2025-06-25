Кому из знаков зодиака конец июня принесет хорошую новость

В конце июня звезды подготовили сюрприз для нескольких знаков зодиака. Они могут получить хорошую новость, которая изменит планы, настроение и, возможно, даже жизнь.

Рак, Весы и Рыбы, будьте открытыми к новым возможностям, следите за знаками судьбы и не бойтесь принимать добрые вести с благодарностью, пишет LifeStyle24.

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Рак

Для Раков конец июня – особое время, ведь именно в эти дни многие из них празднуют день рождения. Из-за этого стоит рассчитывать на приятные известия, связанные с семьей, домом или финансами. Астрологи называют это подарком судьбы в виде письма с важным ответом, поддержкой, на которую давно рассчитывали, или же хорошую новость о близком человеке.

Гороскоп для Раков

Весы

У этого знака зодиака наладится ситуация, которая давно не давала покоя. Новость, которая придет ближе к завершению месяца, может касаться как профессиональной реализации, так и личной жизни.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Для Рыб этот период будет эмоционально светлым и гармоничным. Если давно ждали решения важного вопроса – хорошая новость придет с минуты на минуту. Возможно, кто-то предложит сотрудничество, которое принесет и удовольствие, и финансовую стабильность.

Гороскоп для Рыб

А будут и те, кого июнь не порадует хорошими новостями. К ним судьба не оказалась слишком благоприятной.