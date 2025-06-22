Лето, море и песок: 2 знака зодиака, которые мечтают об отпуске

Некоторым еще не удалось запланировать отпуск, а кто-то уже пакует чемоданы, ищет дешевые авиабилеты и мечтает убежать от серой рутины хотя бы на несколько дней.

Весы и Стрелец, астрологи говорят, что, возможно, пришло время не просто мечтать об отдыхе, а пора бронировать билеты, пишет LifeStyle24.

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Весы

Весы давно устали от ежедневной суеты, обязательств и бесконечных компромиссов. Они мечтают об идеальном и гармоничном отпуске: с красивым отелем, вкусными завтраками, прогулками на закате и эстетическими фото в инстаграм. Этот знак зодиака желает не просто отдохнуть, а перезагрузить душу, найти баланс и почувствовать, что жизнь – это не только об обязанностях, но и об удовольствии.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Стрельцы относятся к категории неутомимых путешественников. Они не могут долго усидеть на месте, ведь нуждаются в новых впечатлениях, горизонтах и знакомствах. В ближайшее время их желание сбежать на край света очень сильно усилится. Они мечтают о билете в один конец: к океану, в другую страну или в деревню к бабушке – главное, чтобы изменить свое пространство.

Гороскоп для Стрельцов

А знали ли вы, что для некоторых знаков зодиака сладости – смысл жизни. Они не могут представить дня без чего-то сладенького.