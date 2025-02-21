Эмоциональный срыв: 2 знака зодиака, которые в марте будут много плакать

Первый весенний месяц может оказаться эмоционально напряженным для некоторых знаков зодиака. Они будут остро реагировать на события, чувствовать грусть, разочарование и много плакать по пустякам.

Рак и Рыбы, следует запастись салфетками, ведь слезы в марте будут лить рекой, пишет LifeStyle24.

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Рак

Всем известно, что Раки очень эмоциональны и уязвимы. Если в их жизнь постучится нестабильность, то они могут буквально раствориться в собственных слезах. Астрологи предостерегают, что любые проблемы в отношениях или изменения в поведении близких людей могут стать серьезным ударом. Звезды напоминают, что окружение Раков не может так эмоционально глубоко переживать все жизненные события. Попробуйте сразу делиться своими чувствами, однако не рассчитывайте на моментальную поддержку.

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Рыбы

Март для Рыб может стать месяцем переосмысления. Этот знак зодиака столкнется с одиночеством, ностальгией и небольшим выгоранием. Астрологи говорят, что в этой ситуации даже маленькое недоразумение способно будет вызвать бурю эмоций. Чтобы избежать этого, стоит сначала хорошо поплакать, а потом отпустить ситуацию. На душе сразу же станет легче и захочется делать новые шаги к счастливым моментам.

Гороскоп для Рыб