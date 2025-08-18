Новая неделя – новые вызовы, задачи и препятствия. Кому-то астрологи даже не рекомендуют отправляться в поездки.

Если хотите себя уберечь, то спешите узнать, что приготовили звезды на сегодня именно для вас, пишет LifeStyle 24.

Смотрите также К сожалению, кто-то из знаков зодиака в августе разочаруется в родном человеке

Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 августа для Овнов

Контролируйте свои слова и действия, ведь ненароком можете обидеть близких людей. Вечером несколько подведет самочувствие, поэтому лучше проведите время на свежем воздухе, чтобы вернуть силы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 августа для Тельцов

Плохие новости могут испортить настроение на весь день. Подумайте, кто из вашего окружения приносит в жизнь сплошной негатив. Возможно, с такими персонами стоит попрощаться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 августа для Близнецов

Больше времени старайтесь уделить самым близким людям. Ваши рабочие будни лишили радостей жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 августа для Раков

Ничего сегодня не бойтесь и смело высказывайте свое мнение. Утро может показаться напряженным, но потом все изменится.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 18 августа для Львов

Не рассказывайте друзьям и знакомым о своих планах. Все секреты и желания держите под семью замками. Если не прислушаетесь к совету, то попадете во вражескую ловушку.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа для Дев

Утро начнется с ряда важных проектов, поэтому времени на отдых просто не будет. Астрологи рекомендуют выполнить самый важный пласт работы именно сегодня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 августа для Весов

Наконец-то Весы почувствуют, что неудачи перестали их преследовать. Звезды рекомендуют внести в свою жизнь разнообразие – попробуйте каждый день хвалить себя за проделанную работу, вкусный завтрак или уборку в квартире.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа для Скорпионов

От Скорпионов потребуют их лидерских и организаторских качеств. Сегодня у вас есть шанс выйти на мощный результат.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа для Стрельцов

Сегодня что-то случится со Стрельцами, ведь с самого утра они будут провокаторами конфликтов. Астрологи настоятельно рекомендуют сменить на несколько часов среду, чтобы не наломать дров.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 августа для Козерогов

Козероги превзойдут самих себя. Они не только будут заряжать на позитив других людей, но и выполнят немало важных задач.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 августа для Водолеев

Водолеям надо решить вопрос с домашними делами. Составьте себе четкий план действий, возможно, это поможет ускорить процесс.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 августа для Рыб

Откажитесь от запланированных поездок, а проведите время с близкими. Им очень не хватает вашего внимания.

А знали ли вы о тех мужчинах, чьи сердца легче всего завоевать.