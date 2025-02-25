Овнам – компромиссы, Тельцам – признание ошибок: гороскоп на 25 февраля

Последняя зимняя неделя не может не оставить след в жизни знаков зодиака. Каждый день кого-то будут ожидать неожиданные приключения или жизненные испытания.

Узнавайте, на что заслуживает ваш знак зодиака в последнюю неделю зимы, пишет LifeStyle24.

К теме Кто из знаков зодиака до конца февраля решит все свои проблемы

Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 февраля для Овнов

Надо научиться идти на компромиссы, чтобы наладить командную работу. Мужчинам, которые рождены под знаком Овна, следует сделать приятный подарок второй половинке. Цветы, торт или какая-то бытовая мелочь без повода будет иметь положительное влияние на отношения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 февраля для Тельцов

Пришло время научиться признавать свои ошибки. Подумайте, кого в последнее время могли обидеть неприятным словом или действием. Вечером попросите прощения за такое поведение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 февраля для Близнецов

День будет спокойным. Все дела выполняйте четко по указаниям. Вечер проведите с пользой для себя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 февраля для Раков

Сегодня Раки получат много подарков. Вы будете окутаны теплом и любовью близких людей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 25 февраля для Львов

Позаботьтесь о своих интересах и не навязывайте другим свое мнение. Если хотите избежать недоразумения, то лучше прислушайтесь к совету.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 25 февраля для Дев

Не давайте волю эмоциональности над рациональностью. Такое поведение не будет иметь влияния на общее состояние дел, однако поможет спасти нервные клетки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 февраля для Весов

Весам надо подготовиться к приятным неожиданностям. Будьте уверены, что сегодня будете оказываться в правильных местах и в правильное время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 февраля для Скорпионов

Если хотите добавить дню интереса, то откажитесь один раз от планирования. Делайте то, что первым приходит в голову.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 февраля для Стрельцов

У Стрельцов будет тяжелый рабочий день, однако вечером получите заслуженный отдых. Сутки пройдут на 9 из 10 возможных баллов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 февраля для Козерогов

Не спешите с крупными покупками. Те, кто управляют автомобилем, должны быть очень внимательными на дороге. По возможности, лучше сегодня воспользоваться общественным транспортом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 февраля для Водолеев

Водолеи сегодня могут стать участником конфликта. Во время отстаивания собственного мнения, можете нажить врагов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 февраля для Рыб

Сегодня Рыбы могут расслабиться. День пройдет легко и без каких-либо неприятностей. Вечером же займитесь поиском путей для самосовершенствования.