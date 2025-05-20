Кому сегодня приснится вещий сон – надо быть внимательными

Сон – это не только об отдыхе, но и об определенной связи, через которую к нам приходят важные подсказки. Сегодня кому-то может присниться нечто важное, поэтому не надо терять бдительность.

Овен, Лев и Рыбы, не игнорируйте сегодняшние сновидения. Они могут стать неким компасом при принятии важных решений, пишет LifeStyle24.

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Овен

Время от времени Овнам снятся темные, мистические или пророческие сны. Уже этой ночью они увидят сновидения, где будет разговор с собственным эмоциональным "Я". Астрологи рекомендуют обращать внимание на ощущения после пробуждения – именно это станет ответом на ваш вопрос.

Гороскоп для Овнов

Лев

Бывает, что подсознание Львов говорит с ними через определенные символы во снах. Сегодняшняя ночь принесет образы или события, которые впоследствии воспроизведутся в реальной жизни. Особое внимание обращайте на сны, где присутствуют вода, мосты или вспоминается детство.

Гороскоп для Львов

Рыбы

Очень часто Рыбы проживают во сне то, что боятся или мечтают пережить наяву. Если сегодня приснится кто-то из близких людей – возможно, это знак. Сны, которые будут связаны с домом, старыми вещами или родственниками, будут содержать более глубокий смысл, чем себе представляли.

Гороскоп для Рыб

Романтическое свидание – хороший вариант, чтобы провести приятно время. Кроме того, для кого-то это окажется настоящей любовью.