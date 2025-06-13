Кому из знаков зодиака стоит больше отдыхать во время магнитных бурь

Магнитные бури действительно могут влиять на самочувствие, концентрацию, сон и эмоциональное состояние. Наиболее чувствительны к ним те, кто склонен к тревожности, имеет слабую нервную систему или высокий уровень эмпатии.

Рак, Дева и Рыбы, вам во время магнитных бурь действительно нужно больше отдыхать. И как только буря утихнет, именно вы первыми вернете баланс, пишет LifeStyle24.

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Рак

Во время таких бурь Раков могут накрывать без причины – ностальгия, тревога или эмоциональная усталость. Астрологи рекомендуют отдать предпочтение уюту, физическому комфорту, вкусной еде и теплым объятиям. Это будет лучшее лекарство от всех негативных эмоций.

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Дева

Девы склонны перерабатывать, слишком беспокоиться о других и все подвергать анализу, особенно в дни нестабильной энергии. Магнитная буря для этого знака зодиака – это микс головной боли, раздражительности и рассыпанных мыслей. Попробуйте ограничить использование гаджетов, пейте больше воды и разгрузите свой график хотя бы на день.

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Рыбы

Во время магнитных бурь Рыбы могут страдать от ухудшения сна, апатии и чрезмерного количества мыслей. Советы от астрологов: слушайте спокойную музыку, ограничьте информационное поле и употребляйте больше воды.

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Некоторые знаки зодиака уже ощущают на себе силу пятницы 13-го. Этого не надо игнорировать.