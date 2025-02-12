Техника, одежда или эмоции: что подарить каждому знаку зодиака, чтобы точно их поразить

Иногда удивить вторую половинку подарком очень сложно. Однако если прислушаться к советам астрологов, то выбрать презент становится значительно проще.

Эти подарки точно захватят сердца ваших любимых, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп для всех знаков зодиака: какой подарок выбрать

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Этот знак зодиака обожает приключения, поэтому подарок должен быть ярким и интересным. Хорошими вариантами могут стать: сертификат на поход в квест-комнату или билеты на концерт любимого исполнителя.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Тельцы ценят комфорт и красоту. Подарите этому знаку зодиака мягкий плед или стильный предмет декора – тогда вы точно услышите искренние слова благодарности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Близнецы любят узнавать что-то новое. Поэтому отличными подарками могут быть – книга, гаджет или билеты на культурное мероприятие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Заботливые и сентиментальные Раки очень обрадуются подаркам, которые вызывают сильные эмоции. Так, этот знак зодиака можно поразить фоторамкой с вашим совместным фото, альбомом воспоминаний или уютными парными вещами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Львы обожают роскошь и внимание, поэтому следует подарить что-то эффектное. Модный аксессуар, изысканный парфюм или ювелирное украшение – то, о чем мечтает этот знак зодиака.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп для Дев

Подарок для Дев должен быть полезным и продуманным. Этому знаку зодиака точно понравится набор для ухода за собой, качественный блокнот или стильный рюкзак.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Весам следует подарить что-то изящное и красивое. Для ценителей эстетики идеальными вариантами будут: ароматические свечи, дизайнерские украшения или сертификат в спа-салон.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионам понравятся необычные и загадочные вещи. Стильное украшение с камнями или детективная литература – станет отличным подарком для этого знака зодиака.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов



Для Стрельцов идеально подойдет что-то, связанное с путешествиями. Туристический набор или модный рюкзак точно им пригодятся.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Козероги ценят практичные подарки. Поэтому следует обратить внимание на качественные и долговечные вещи, например, на кожаный кошелек, классические часы или набор хорошего чая, или кофе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Водолеям нравятся новейшие технологии. Порадуйте этот знак зодиака необычным гаджетом или креативным аксессуаром для дома.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Идеальным подарком для Рыб станет что-то, что сможет вызвать эмоции. Среди таких вариантов: романтический ужин, билеты на концерт или теплый шарф ручной работы.