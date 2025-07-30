Эта неделя может стать временем перемен в карьере для 3 знаков зодиака. Руководство может быть недовольным их работой, поэтому придется принимать сложные решения.

Скорпионы, Львы и Овны будут иметь сложные последние дни июля и начало августа. Этот период будет морально тяжелым, однако потом вы поймете, что все было к лучшему. Подробнее читайте в гороскопе LifeStyle 24.

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Кто уже на днях может иметь проблемы на работе?

Скорпион

Конец июля приготовил для вас значительные испытания, которые повлияют на ваше психологическое состояние и финансовое положение. Вам будет сложно прощаться с коллегами, покидать свою зону комфортную, однако впоследствии вы посмотрите на эту ситуацию со стороны и поймете, что жизнь подготовила для вас что-то гораздо лучше.

Гороскоп для Скорпионов

Овен

Овны в эти дни будут в шаге от увольнения. На работе вас ждет неприятная ситуация, которая кардинально изменит ход событий. Хоть вы и сможете выйти из нее достойно, остерегайтесь коллег, которые завидуют и ждут вашего краха.

Гороскоп для Овнов

Лев

Последние несколько месяцев были сложными для вас. Вы перестали получать удовольствие от работы, что негативно сказалось на качестве ее выполнения. Астрологи рекомендуют Львам искать новое место работы – то, которое действительно вам понравится.

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