Взрослые, которые ждут появления ребенка, всегда трепетно относятся к выбору имени для малыша. Ведь оно становится частью его характера и даже судьбы.

В связи с этим, родители выбирают имена, которые бы звучали мелодично и имели глубокий смысл. В украинской культуре имя всегда наделялось определенной символикой, в частности могло подчеркнуть силу и мужество человека, а также быть предвестником счастливой жизни для ребенка. Как красиво назвать мальчика в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

Как красиво назвать мальчика?: подборка самых красивых мужских имен

Остап

Такое имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "твердый" или "стойкий". Такие мужчины отличаются независимостью, сообразительностью и харизмой. Они часто имеют сильный характер, но не склонны к агрессии. В то же время у Остапов хорошо развито чувство справедливости.

Артем

Имя Артем имеет несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, что означает "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Владельцы этого имени – прямолинейные и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого. Артемы имеют лидерские качества, которые позволяют сплотить вокруг себя много единомышленников.

Даниил

Это имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог мой судья". Его владельцы не боятся брать на себя ответственность за собственные поступки. Они могут быть хорошими собеседниками, которые всегда выслушают и поддержат в сложное время. Такие ребята могут легко заполонить сердца девушек благодаря харизме и чувству юмора.

Как красиво назвать мальчика / Фото Freepik

Святослав

Имя Святослав имеет древнеславянское происхождение. Что интересно, оно образовано от слов "святой" и "слава". В современном мире так называют целеустремленных и настойчивых мужчин, которые знают как достичь своей цели. Также владельцы этого имени любят учиться и узнавать что-то новое.

Максим

Это имя происходит из латинского языка и означает "величайший". Такие мужчины стремятся достигать больших целей и становиться лидерами. Они часто уверены в себе и могут легко сплотить вокруг себя людей. В частности, Максимам присущи категоричность и пыл, который трудно сдержать.

Какие древние имена станут оберегом для мальчика?

Древнее славянское имя Пересвет означает "тот, кто несет свет". Оно ассоциируется с отвагой и духовной силой. Люди с этим именем обычно имеют сильный характер и стремятся отстаивать справедливость.

Имя Свитозар имеет также славянское происхождение и образовано от слов "свет" и "зари". Именно поэтому оно трактуется как "озаренный светом" или "тот, кто дарит свет". В древности такое имя могло охранять человека от злых сил. Владельцы имени Светозар отмечаются оптимизмом, открытостью, любовью к гармонии и красоте, а также способностью вдохновлять других.