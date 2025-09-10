Дорослі, які чекають на появу дитину, завжди трепетно ставляться до вибору імені для малечі. Адже воно стає частиною її характеру та навіть долі.

У зв'язку з цим, батьки обирають імена, які б звучали мелодійно та мали глибокий сенс. В українській культурі ім'я завжди наділялося певною символікою, зокрема могло підкреслити силу та мужність людини, а також бути передвісником щасливого життя для дитини. Як красиво назвати хлопчика у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

Як красиво назвати хлопчика?: добірка найгарніших чоловічих імен

Остап

Таке ім'я має прийшло до нас зі Стародавньої Греції і перекладається як "твердий" або "стійкий". Такі чоловіки відзначаються незалежністю, кмітливістю та харизмою. Вони часто мають сильний характер, але не схильні до агресії. Водночас в Остапів добре розвинене почуття справедливості.

Артем

Ім'я Артем має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". У давнину вважалося, що такі чоловіки житимуть довго та відзначатимуться бадьорим і міцним духом. Власники цього імені – прямолінійні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного. Артеми мають лідерські якості, які дозволяють згуртувати навколо себе багато однодумців.

Данило

Це ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "Бог мій суддя". Його власники не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Вони можуть бути гарними співрозмовниками, які завжди вислухають і підтримають у складний час. Такі хлопці можуть легко заполонити серця дівчат завдяки харизмі та почуттю гумору.

Як красиво назвати хлопчика / Фото Freepik

Святослав

Ім'я Святослав має давньослов'янське походження. Що цікаво, воно утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Також власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Максим

Це ім'я походить з латинської мови та означає "найвеличніший". Такі чоловіки прагнуть досягати великих цілей та ставати лідерами. Вони часто впевнені у собі та можуть легко згуртувати навколо себе людей. Зокрема, Максимам притаманні категоричність та запал, який важко стримати.

Які стародавні імена стануть оберегом для хлопчика?

Стародавнє слов'янське ім'я Пересвіт означає "той, хто несе світло". Воно асоціюється з відвагою та духовною силою. Люди з цим ім'ям зазвичай мають сильний характер та прагнуть відстоювати справедливість.

Ім'я Світозар має також слов'янське походження та утворене від слів "світло" та "зоріти". Саме тому воно трактується як "осяяний світлом" або "той, хто дарує світло". У давнину таке ім'я могло охороняти людину від злих сил. Власники імені Світозар відзначаються оптимізмом, відкритістю, любов'ю до гармонії й краси, а також здатністю надихати інших.