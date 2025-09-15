В древности верили, что имя может повлиять на судьбу человека. Именно поэтому предки особенно осторожно выбирали варианты для своих детей.

Считается, что существует перечень аутентичных имен, которые заряжены мощной энергетикой. LifeStyle24 со ссылкой на проект "СловОпис" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко рассказывает о том, как интересно назвать мальчика. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ждут появления сына.

Как интересно назвать мальчика?: подборка необычных мужских имен

Исай

Это имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Божья помощь". Такие мужчины отличаются мудростью и настойчивостью. Владельцы этого имени способны вести за собой людей и работать в команде. В то же время они никогда не откажут в помощи самым близким.

Мусий

Такое имя происходит от варианта Моисей, что имеет древнееврейские корни и переводится как "вынутый из воды" или "тот, что плывет". Обычно так называют спокойных мужчин, которые выполняют свою работу без спешки. Мусии знают, чего именно хотят от жизни, поэтому уверенно шагают к своей цели.

Лукиан

Имя Лукиан пришло к нам из Древней Греции и означает "тот, что приносит свет". Представители этого имени – умные и аккуратные ребята, которые произведут хорошее впечатление. Лукияны имеют хорошие ораторские способности, поэтому могут легко убедить всех в правильности собственных мыслей.

Корней

По одной из версий, это имя имеет латинские корни и означает "рог". Такие мужчины готовы сделать все возможное, чтобы защитить родных и близких. Корнии – очень трудолюбивые ребята, поэтому могут выполнить любую работу за короткий промежуток времени. Владельцев этого имени обычно ценят в рабочем коллективе.

Евграп

Это имя имеет также греческое происхождение и трактуется как "благочестивый" или "священный". Евграпы отличаются хорошей фантазией и интуицией, что помогают ему при решении проблем. Такие мужчины склонны к творчеству, ведь умеют создавать прекрасное своими руками.

