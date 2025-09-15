Считается, что существует перечень аутентичных имен, которые заряжены мощной энергетикой. LifeStyle24 со ссылкой на проект "СловОпис" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко рассказывает о том, как интересно назвать мальчика. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ждут появления сына.

Как интересно назвать мальчика?: подборка необычных мужских имен

Исай

Это имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Божья помощь". Такие мужчины отличаются мудростью и настойчивостью. Владельцы этого имени способны вести за собой людей и работать в команде. В то же время они никогда не откажут в помощи самым близким.

Мусий

Такое имя происходит от варианта Моисей, что имеет древнееврейские корни и переводится как "вынутый из воды" или "тот, что плывет". Обычно так называют спокойных мужчин, которые выполняют свою работу без спешки. Мусии знают, чего именно хотят от жизни, поэтому уверенно шагают к своей цели.

Лукиан

Имя Лукиан пришло к нам из Древней Греции и означает "тот, что приносит свет". Представители этого имени – умные и аккуратные ребята, которые произведут хорошее впечатление. Лукияны имеют хорошие ораторские способности, поэтому могут легко убедить всех в правильности собственных мыслей.

Корней

По одной из версий, это имя имеет латинские корни и означает "рог". Такие мужчины готовы сделать все возможное, чтобы защитить родных и близких. Корнии – очень трудолюбивые ребята, поэтому могут выполнить любую работу за короткий промежуток времени. Владельцев этого имени обычно ценят в рабочем коллективе.

Евграп

Это имя имеет также греческое происхождение и трактуется как "благочестивый" или "священный". Евграпы отличаются хорошей фантазией и интуицией, что помогают ему при решении проблем. Такие мужчины склонны к творчеству, ведь умеют создавать прекрасное своими руками.

Как интересно назвать мальчика / Фото Freepik

Как красиво назвать мальчика?