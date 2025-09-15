Вважається, що існує перелік автентичних імен, які заряджені потужною енергетикою. LifeStyle24 з посиланням на проєкт "СловОпис" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка розповідає про те, як цікаво назвати хлопчика. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які чекають на появу сина.

Як цікаво назвати хлопчика?: добірка незвичних чоловічих імен

Ісай

Це ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "Божа допомога". Такі чоловіки відзначаються мудрістю та наполегливістю. Власники цього імені здатні вести за собою людей та працювати в команді. Водночас вони ніколи не відмовлять у допомозі найближчим.

Мусій

Таке ім'я походить від варіанту Мойсей, що має давньоєврейське коріння та перекладається як "вийнятий з води" або "той, що пливе". Зазвичай так називають спокійних чоловіків, які виконують свою роботу без поспіху. Мусії знають, чого саме хочуть від життя, тому впевнено крокують до своєї мети.

Лукіян

Ім'я Лукіян прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "той, що приносить світло". Представники цього імені – розумні та акуратні хлопці, які справлять гарне враження. Лукіяни мають гарні ораторські здібності, тому можуть легко переконати всіх у правильності власних думок.

Корній

За однією з версій, це ім'я має латинське коріння та означає "ріг". Такі чоловіки готові зробити все можливе, щоб захистити рідних і близьких. Корнії – дуже працьовиті хлопці, тому можуть виконати будь-яку роботу за короткий проміжок часу. Власників цього імені зазвичай цінують у робочому колективі.

Євграп

Це ім'я має також грецьке походження та трактується як "благочестивий" або "священний". Євграпи відзначаються гарною фантазією та інтуїцією, що допомагають йому під час розв'язання проблем. Такі чоловіки схильні до творчості, адже вміють створювати прекрасне своїми руками.

Як цікаво назвати хлопчика / Фото Freepik

Як красиво назвати хлопчика?