Адже саме воно супроводжуватиме дитину протягом усього життя, впливаючи на її сприйняття в суспільстві та навіть на характер. Батьки дедалі частіше шукають красиві, милозвучні та водночас символічні імена, які підкреслять унікальність малюка. Як красиво назвати дівчинку у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

Як красиво назвати дівчинку?: добірка найгарніших жіночих імен

Аурелія

Таке ім'я прийшло до нас з латинської мови. За однією з версій, воно трактується як "золота". Власниці цього імені – ніжні й доброзичливі дівчата, які справляють гарне враження на людей. Аурелії захоплюють інших витонченістю та акуратністю й водночас намагаються працювати над своєю репутацією у суспільстві.

Лія

Це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "антилопа", що асоціюється з граційністю. Так звали дружину патріарха Якова та старшу сестру Рахіль. У сучасному світі ім'я Лія мають дуже працьовиті та наполегливі дівчата, які легко можуть розв'язати будь-яку проблему. Водночас вони доволі волелюбні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного.

Мілана

Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила". Його представниці зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.

Софія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.

