Ведь именно оно будет сопровождать ребенка в течение всей жизни, влияя на его восприятие в обществе и даже на характер. Родители все чаще ищут красивые, благозвучные и одновременно символические имена, которые подчеркнут уникальность малыша. Как красиво назвать девочку в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

Интересно 18 самых странных имен, которыми сейчас называют детей в Украине

Как красиво назвать девочку: подборка самых красивых женских имен

Аурелия

Такое имя пришло к нам из латинского языка. По одной из версий, оно трактуется как "золотая". Обладательницы этого имени – нежные и доброжелательные девушки, которые производят хорошее впечатление на людей. Аурелии восхищают других изяществом и аккуратностью и одновременно стараются работать над своей репутацией в обществе.

Лия

Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как "антилопа", что ассоциируется с грациозностью. Так звали жену патриарха Иакова и старшую сестру Рахиль. В современном мире имя Лия имеют очень трудолюбивые и настойчивые девушки, которые легко могут решить любую проблему. В то же время они довольно свободолюбивые и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого.

Милана

Имя Милана имеет славянское происхождение и трактуется как "милая". Его представительницы обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.

София

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость". В современном мире так часто называют девушек, которые всегда достигают желаемого. Софии – целеустремленные и взвешенные женщины, которые могут легко возглавить команду.

Как красиво назвать девочку / Фото Freepik

Как красиво назвать мальчика?