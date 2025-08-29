В связи с этим, на детских площадках все чаще можно услышать как древние имена, так и откровенно курьезные. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост Министерства юстиции Украины.

Какие экзотические имена можно услышать сейчас в Украине?

Сейчас в Украине довольно часто можно услышать необычные и даже курьезные имена новорожденных. Ведь родители стремятся, чтобы их малыш отличался среди других, поэтому хотят уникально его назвать. Так, вместо традиционных имен, появляются особые варианты, которые вызывают большой интерес.

Например, среди редких женских имен 2025 года можно увидеть: Алишу, Ассоль, Валькирию, Лукерью, Аврору и Жасмин. А также сложные и совсем неожиданные варианты вроде Лия-Айлин, Эден Росе или Муначимсо Айв. Каждое из них звучит ярко и нестандартно, словно имя героини из фильма или книги, поэтому станет отличным выбором для родителей, которые любят экзотику.

Не менее оригинальными оказались и выборы имен для мальчиков. В свидетельствах о рождении появились такие варианты, как Арей, Платон, Эней, Аскольд, Зореслав и Радомир. Некоторые из них имеют исторические или мифологические корни, а другие удивляют современностью, в частности Космос, Люцифер или Оскар.

